Путин проведет совещание в Иркутской области

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 сентября приедет в Иркутскую область, где ознакомится с восстановительными работами после паводка, а также проведет совещание по жилью для пострадавших от наводнения, сообщила пресс-служба Кремля.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.