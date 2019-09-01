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РИА Новости

Путин проведет совещание в Иркутской области

15:08 01.09.2019 (обновлено: 15:34 01.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицын / Перейти в фотобанкСитуация в Иркутской области
Ситуация в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицын
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Ситуация в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 сентября приедет в Иркутскую область, где ознакомится с восстановительными работами после паводка, а также проведет совещание по жилью для пострадавших от наводнения, сообщила пресс-служба Кремля.
"Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения", - говорится в сообщении.
Подтопленный район в Иркутской области
26 августа, 08:25РИА Новости
В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в Тулуне.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьОбщество
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