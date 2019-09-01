Ураган "Дориан" достиг наивысшей категории

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Острова Абако в ближайшее время окажутся в эпицентре катастрофического урагана, говорится в сообщении центра в твиттере.
NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019
"Продолжительный период опасных штормов, разрушительных ураганных ветров и сильных дождей, которые могут привести к наводнениям, ожидается на островах Абако и Багамских островах в понедельник", — отметили синоптики.
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.
We’ve made it back home to Keesler Air Force Base, Mississippi. Here’s a few photos from hurricane #Dorian— Hurricane Hunters (@53rdWRS) September 1, 2019
✈️⛈🌪🌊 #ReserveCitizenAirmen #ReserveReady #403WG #WC130J #SuperHercules #WeatherReady #NWSNHC pic.twitter.com/3Erxlf4qUk
Про надвигающийся ураган написал в твиттере и президент США Дональд Трамп.
"Похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше. Это касается также Джорджии и Северной Каролины", — добавил он.
Глава государства вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.
"Дориан" — четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам: погиб один человек. В прошлом сезоне над Флоридой пронеслись "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.