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РИА Новости

Ураган "Дориан" достиг наивысшей категории

15:08 01.09.2019 (обновлено: 08:50 02.09.2019)
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© REUTERS / Dante Carrer Ураган "Дориан" на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
© REUTERS / Dante Carrer
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Острова Абако в ближайшее время окажутся в эпицентре катастрофического урагана, говорится в сообщении центра в твиттере.
"Продолжительный период опасных штормов, разрушительных ураганных ветров и сильных дождей, которые могут привести к наводнениям, ожидается на островах Абако и Багамских островах в понедельник", — отметили синоптики.
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.
Про надвигающийся ураган написал в твиттере и президент США Дональд Трамп.
"Похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше. Это касается также Джорджии и Северной Каролины", — добавил он.
Глава государства вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.
"Дориан" — четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам: погиб один человек. В прошлом сезоне над Флоридой пронеслись "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
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Ураган "Дориан"СШАВ мире
Популярные комментарии
Похоже, планете Земля начинает надоедать это хамство "царя природы".
1 сентября, 15:32
Александр Невский
2910205
Если планета не очистится от Человечества, оно погубит мать родную Землю, такая уж это "раковая опухоль"- т.е. субстанция, созданная из живого, чтобы его же и погубить.
1 сентября, 16:27
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701203
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