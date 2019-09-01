Ураган "Дориан" достиг наивысшей категории

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Острова Абако в ближайшее время окажутся в эпицентре катастрофического урагана, говорится в сообщении центра в твиттере

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

"Продолжительный период опасных штормов, разрушительных ураганных ветров и сильных дождей, которые могут привести к наводнениям, ожидается на островах Абако и Багамских островах в понедельник", — отметили синоптики.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.

Про надвигающийся ураган написал в твиттере и президент США Дональд Трамп.

"Похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше. Это касается также Джорджии и Северной Каролины", — добавил он.

Глава государства вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.