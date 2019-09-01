Палестина осудила планы Нетаньяху по аннексии поселений на Западном берегу

ГАЗА, 1 сен - РИА Новости. Палестинские официальные лица подвергли критике и осудили заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о планах аннексии всех еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Нетаньяху пообещал аннексировать все еврейские поселения, расположенные на оккупированных палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

"Все поселения являются незаконными и будут демонтированы, как были демонтированы в секторе Газа и на Синайском полуострове, это продолжение попыток создать неприемлемое положение дел, которое не приведет к миру, безопасности или стабильности", - заявил представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна агентству ВАФА. Он добавил, что считает политику поселений неприемлемой, как и любое решение или позицию, которые противоречат национальным, межарабским и международным резолюциям.

Генсек Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат заявил, что слова Нетаньяху представляют угрозу и опасность не только для палестинского народа, но и для всей системы международных отношений. Орейкат также призвал международное сообщество принять меры и наложить санкции на Израиль.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.