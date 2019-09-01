Палестина осудила планы Нетаньяху по аннексии поселений на Западном берегу

ГАЗА, 1 сен - РИА Новости. Палестинские официальные лица подвергли критике и осудили заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о планах аннексии всех еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Ранее Нетаньяху пообещал аннексировать все еврейские поселения, расположенные на оккупированных палестинских территориях Западного берега реки Иордан.
21 декабря 2017, 14:41РИА НовостиИзраиль обнародовал новый план развития поселений на Западном берегу
"Все поселения являются незаконными и будут демонтированы, как были демонтированы в секторе Газа и на Синайском полуострове, это продолжение попыток создать неприемлемое положение дел, которое не приведет к миру, безопасности или стабильности", - заявил представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна агентству ВАФА. Он добавил, что считает политику поселений неприемлемой, как и любое решение или позицию, которые противоречат национальным, межарабским и международным резолюциям.
Генсек Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат заявил, что слова Нетаньяху представляют угрозу и опасность не только для палестинского народа, но и для всей системы международных отношений. Орейкат также призвал международное сообщество принять меры и наложить санкции на Израиль.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.