В Брянской области умер избитый полицейским студент

БРЯНСК, 1 сен — РИА Новости. Студент, избитый полицейским в Брянской области, скончался в больнице, сообщила РИА Новости бывшая одноклассница юноши.
"Сегодня привезли домой, завтра похороны. Могу сказать, что добрее и светлее человека не найдешь. Всегда прибежит на помощь и не бросит в беде", — сказала собеседница агентства.
Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть Брянской области. Как ранее сообщало следствие, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего подростка, студента местного промышленно-экономического техникума.
После одного из ударов в голову потерпевший упал и стукнулся головой о ступеньки. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию, после которой он продолжал находиться в коме.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Уголовное дело принято к производству следователем первого отдела по расследованию особо важных дел. Майор полиции арестован, в связи с произошедшим его уволили из органов внутренних дел, не дожидаясь окончания расследования.