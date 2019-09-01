В Брянской области умер избитый полицейским студент

БРЯНСК, 1 сен — РИА Новости. Студент, избитый полицейским в Брянской области, скончался в больнице, сообщила РИА Новости бывшая одноклассница юноши.

"Сегодня привезли домой, завтра похороны. Могу сказать, что добрее и светлее человека не найдешь. Всегда прибежит на помощь и не бросит в беде", — сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть Брянской области. Как ранее сообщало следствие, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего подростка, студента местного промышленно-экономического техникума.

После одного из ударов в голову потерпевший упал и стукнулся головой о ступеньки. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию, после которой он продолжал находиться в коме.