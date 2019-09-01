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РИА Новости

Пострадавшие в теракте в Беслане вновь обратятся к следствию

14:39 01.09.2019
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкЖители Беслана во время траурных мероприятий, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, в помещении бывшей 1-й Бесланской школы
Жители Беслана во время траурных мероприятий, посвященных 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года, в помещении бывшей 1-й Бесланской школы
© РИА Новости / Антон Подгайко
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БЕСЛАН, 1 сен - РИА Новости. Пострадавшие в результате террористического акта в Беслане в 2004 года вновь обратятся к следствию, чтобы придать новый импульс расследованию, сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
В феврале текущего года РФ выплатила присуждённую Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию пострадавшим от захвата заложников в Беслане.
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В 2017 году сообщалось, что ЕСПЧ не стал пересматривать решение по теракту в Беслане, Россия должна была выплатить истцам компенсацию в размере более 2,9 миллиона евро. По словам Дудиевой, ЕСПЧ изложил ряд аспектов и рекомендаций.
"На сегодняшний день ни один из пунктов не исполняется (за исключением выплаты компенсаций - ред.), мы будем обращаться в органы следствия, чтобы расследованию был придан, новый импульс, чтобы теракт был расследован", - сказала Дудиева.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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