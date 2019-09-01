Мир вынес мало уроков из Второй мировой войны, считает Дуда

ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Мир вынес мало уроков из Второй мировой войны, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на торжественной церемонии по поводу 80-летия начала Второй мировой войны в воскресенье в Варшаве.

"Человечество, очевидно, еще мало вынесло из тех страшных уроков. В мире еще случаются проявления геноцида", - сказал Дуда, назвав в качестве примера бывшую Югославию и Руанду.

Он призвал всех сделать выводы из событий Второй мировой войны "для того, чтобы этого больше никогда не повторялось".

"Мы помним. Мы должны помнить. Для этого я здесь", - сказал польский президент.

В воскресенье в Варшаве проходят мероприятия в память 80-летия начала Второй мировой войны. Руководство Польши пригласило в Варшаву союзников по НАТО, ЕС, "Восточному партнерству", но не пригласило Россию.