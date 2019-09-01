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РИА Новости

Мир вынес мало уроков из Второй мировой войны, считает Дуда

14:35 01.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Мир вынес мало уроков из Второй мировой войны, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на торжественной церемонии по поводу 80-летия начала Второй мировой войны в воскресенье в Варшаве.
"Человечество, очевидно, еще мало вынесло из тех страшных уроков. В мире еще случаются проявления геноцида", - сказал Дуда, назвав в качестве примера бывшую Югославию и Руанду.
Он призвал всех сделать выводы из событий Второй мировой войны "для того, чтобы этого больше никогда не повторялось".
"Мы помним. Мы должны помнить. Для этого я здесь", - сказал польский президент.
В воскресенье в Варшаве проходят мероприятия в память 80-летия начала Второй мировой войны. Руководство Польши пригласило в Варшаву союзников по НАТО, ЕС, "Восточному партнерству", но не пригласило Россию.
По официальной версии, Россию не пригласили, так как она не входит ни в одну из этих организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.
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Анджей ДудаВторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
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