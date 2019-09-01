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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны

14:35 01.09.2019 (обновлено: 00:19 02.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
Захарова обратила внимание на заявление замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенк радиостанции Radio Maryja. Шинковский заявил, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, так как в этот раз страны отбирались по "современному критерию": были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и "Восточного партнерства", а Россия ни в одном из этих форматов не участвует.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 12:5380 лет с начала Второй мировой войны
Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", - написала Захарова в своем аккаунте в соцсети Facebook.
В воскресенье на площади Пилсудского в центре Варшавы начались кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.
Вторая мировая война началась 80 лет назад. Кадры из архива
Вчера, 11:26РИА Новости
Вторая мировая война началась 80 лет назад. Кадры из архиваВосемьдесят лет назад 1 сентября Германия напала на Польшу – так началась Вторая мировая. Третьего сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. В апреле – июне 1940 года немцами были оккупированы Дания и Норвегия, 10 мая 1940 года силы вермахта вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а через их территории – во Францию.
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80 лет с начала Второй мировой войныМария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)ПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Россия приходит сама, когда считает нужным и без приглашения.
1 сентября, 14:43
Ох Уколю
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Ох привыкшая стонать не по делу Мария. 2 мировая началась с Мюнхенского сговора в 1938 Польши и Германии, а не тогда когда это хочется Польше
1 сентября, 14:55
jjuws-w
28741026202
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