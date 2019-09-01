Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны

Вторая мировая война началась 80 лет назад. Кадры из архива Восемьдесят лет назад 1 сентября Германия напала на Польшу – так началась Вторая мировая. Третьего сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. В апреле – июне 1940 года немцами были оккупированы Дания и Норвегия, 10 мая 1940 года силы вермахта вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а через их территории – во Францию.