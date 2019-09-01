В Кот-д’Ивуаре фанаты на похоронах DJ Arafat вскрыли его гроб и раздели

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Кот-д’Ивуаре поклонники музыканта Анжа Дидье Хуана пришли на его похороны и вскрыли гроб, сообщает В Кот-д’Ивуаре поклонники музыканта Анжа Дидье Хуана пришли на его похороны и вскрыли гроб, сообщает France 24

Публичное прощание с ним состоялось на стадионе в городе Абиджан. Похороны его семья планировала сделать частными, только для близких. Тем не менее фанатам удалось прорваться на кладбище.

Часть из них открыла гроб и начать снимать тело. Фото и видео стали распространяться в социальных сетях. На кадрах видно, что часть людей раздевают и переворачивают труп, чтобы отыскать татуировки и, очевидно, убедиться в том, что перед ними действительно Хуан.

"Мы хотели еще раз взглянуть на нашего кумира, прежде чем его склеп запечатают", — пояснил журналистам один из поклонников.

Чтобы отогнать вандалов от покойника, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек пострадали.