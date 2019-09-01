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РИА Новости

В Кот-д’Ивуаре фанаты на похоронах DJ Arafat вскрыли его гроб и раздели

14:24 01.09.2019 (обновлено: 16:10 01.09.2019)
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© Issouf SanogoДиджей и певец Анж Дидье Хуон (DJ arafat)
Диджей и певец Анж Дидье Хуон (DJ arafat)
© Issouf Sanogo
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Кот-д’Ивуаре поклонники музыканта Анжа Дидье Хуана пришли на его похороны и вскрыли гроб, сообщает France 24.
Публичное прощание с ним состоялось на стадионе в городе Абиджан. Похороны его семья планировала сделать частными, только для близких. Тем не менее фанатам удалось прорваться на кладбище.
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Часть из них открыла гроб и начать снимать тело. Фото и видео стали распространяться в социальных сетях. На кадрах видно, что часть людей раздевают и переворачивают труп, чтобы отыскать татуировки и, очевидно, убедиться в том, что перед ними действительно Хуан.
"Мы хотели еще раз взглянуть на нашего кумира, прежде чем его склеп запечатают", — пояснил журналистам один из поклонников.
Чтобы отогнать вандалов от покойника, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек пострадали.
Хуан, известный под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, погиб в аварии 12 августа. Ему было 33 года.
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