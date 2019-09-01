"Зена - королева воинов" рассказала, как исполнять ее знаменитый клич

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Новозеландская актриса Люси Лоулесс, получившая известность сыграв главную роль в сериале "Зена - королева воинов", рассказала телеведущей Лоле Огуннаике, как исполнять знаменитый боевой клич ее героини, Новозеландская актриса Люси Лоулесс, получившая известность сыграв главную роль в сериале "Зена - королева воинов", рассказала телеведущей Лоле Огуннаике, как исполнять знаменитый боевой клич ее героини, сообщает People.

Лоулесс, которая снималась в фантастическом сериале в течение шести лет, начиная с 1995 года, рассказала, что режиссер проекта и ее муж Роберт Таперт, хотел, чтобы у Зены была своя "фишка".

Актрису тогда вдохновили арабские женщины, которые исполняли захарит (протяжный крик со звонким окончанием "ях", - Прим.ред.) на похоронах.

"Я пыталась повторить это, но не могла, поэтому изобразила свою собственную версию - так и получился клич Зены", - объяснила она.