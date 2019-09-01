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РИА Новости
Культура

"Зена - королева воинов" рассказала, как исполнять ее знаменитый клич

16:37 01.09.2019
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© MCA Television Entertainment Inc. (1995 – 2001)Кадр из сериала "Зена – королева воинов"
Кадр из сериала Зена – королева воинов
© MCA Television Entertainment Inc. (1995 – 2001)
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Новозеландская актриса Люси Лоулесс, получившая известность сыграв главную роль в сериале "Зена - королева воинов", рассказала телеведущей Лоле Огуннаике, как исполнять знаменитый боевой клич ее героини, сообщает People.
Лоулесс, которая снималась в фантастическом сериале в течение шести лет, начиная с 1995 года, рассказала, что режиссер проекта и ее муж Роберт Таперт, хотел, чтобы у Зены была своя "фишка".
Актрису тогда вдохновили арабские женщины, которые исполняли захарит (протяжный крик со звонким окончанием "ях", - Прим.ред.) на похоронах.
"Я пыталась повторить это, но не могла, поэтому изобразила свою собственную версию - так и получился клич Зены", - объяснила она.
А после провела с журналисткой небольшой мастер-класс. Почти 20 лет спустя клич Зены звучит не хуже.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛюси Лоулесс
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