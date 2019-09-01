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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В Польше годовщину Второй мировой отмечают с Германией, но без России

14:11 01.09.2019
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© AP Photo / Czarek SokolowskiРабочие собирают сцену для торжественных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Рабочие собирают сцену для торжественных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Рабочие собирают сцену для торжественных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве . Архивное фото
ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости. Памятные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны проходят в Польше в присутствии лидеров ряда стран, в том числе Германии и Украины, но без России, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье на площади Пилсудского в центре Варшавы начались кульминационные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала войны.
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Сюда съехались приглашенные польским руководством руководители стран НАТО, ЕС, "Восточного партнерства".
Среди гостей - вице-президент США Майк Пенс, президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер, канцлер этой страны Ангела Меркель. Также присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, грузинский лидер Саломе Зурабишвили, главы Литвы, Латвии, Мальты, Словаки, Черногории, Эстонии, Исландии, Хорватии, Болгарии, Словении, Албании и Венгрии.
В мероприятиях принимают участие и премьеры Франции, Бельгии и Люксембурга Эдуард Филипп, Шарль Мишель и Ксавье Беттель, а также генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.
Вторая мировая война началась 80 лет назад. Кадры из архива
Вчера, 11:26РИА Новости
Вторая мировая война началась 80 лет назад. Кадры из архиваВосемьдесят лет назад 1 сентября Германия напала на Польшу – так началась Вторая мировая. Третьего сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. В апреле – июне 1940 года немцами были оккупированы Дания и Норвегия, 10 мая 1940 года силы вермахта вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а через их территории – во Францию.
Ряд государств представлены главами парламента. Некоторые из приглашенных стран решили не присылать в Польшу руководителей высшего ранга. Среди них Белоруссия, Молдавия, Нидерланды, Азербайджан. Британия, Ирландия, Дания, Норвегия делегировали представителей на уровне министров обороны или иностранных дел.
По официальной версии, Россию не пригласили так, как она не входит ни в одну из этих организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.
Члены делегаций возложили общий венок на Могилу Неизвестного Солдата, на ленте которого написано: "Память и предостережение". Эти слова написаны на специальном колоколе, который изготовлен по случаю данных мероприятий и установлен на площади Пилсудского. Затем он будет подарен городу Велюнь, который первый подвергся бомбардировке фашистов 1 сентября 1939 года.
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
Вчера, 03:01РИА Новости
Вторая мировая война (1939-1945)
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)ПольшаГерманияРоссияВ мире
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