В Польше годовщину Второй мировой отмечают с Германией, но без России

Рабочие собирают сцену для торжественных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве . Архивное фото

Рабочие собирают сцену для торжественных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве

© AP Photo / Czarek Sokolowski Рабочие собирают сцену для торжественных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве

80 лет с начала Второй мировой войны

ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости. Памятные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны проходят в Польше в присутствии лидеров ряда стран, в том числе Германии и Украины, но без России, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье на площади Пилсудского в центре Варшавы начались кульминационные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала войны.

Сюда съехались приглашенные польским руководством руководители стран НАТО, ЕС, "Восточного партнерства".

Среди гостей - вице-президент США Майк Пенс, президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер, канцлер этой страны Ангела Меркель. Также присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, грузинский лидер Саломе Зурабишвили, главы Литвы, Латвии, Мальты, Словаки, Черногории, Эстонии, Исландии, Хорватии, Болгарии, Словении, Албании и Венгрии.

В мероприятиях принимают участие и премьеры Франции, Бельгии и Люксембурга Эдуард Филипп, Шарль Мишель и Ксавье Беттель, а также генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

Ряд государств представлены главами парламента. Некоторые из приглашенных стран решили не присылать в Польшу руководителей высшего ранга. Среди них Белоруссия, Молдавия, Нидерланды, Азербайджан. Британия, Ирландия, Дания, Норвегия делегировали представителей на уровне министров обороны или иностранных дел.

По официальной версии, Россию не пригласили так, как она не входит ни в одну из этих организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.