"Гоголь-центр" начинает гастроли в Израиле спектаклем "Мертвые души"

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Московский театра "Гоголь-центр" открывает в воскресенье гастроли в Израиле, где представит два спектакля Кирилла Серебренникова по произведениям русских классиков Гоголя и Некрасова – "Мертвые души" и "Кому на Руси жить хорошо", сообщили в пресс-службе театра.

Как сообщил ранее Серебренников, текст поэмы Некрасова специально для гастролей переведен на иврит.

Представления пройдут в театре Cameri в Тель-Авиве – крупнейшем театре страны, который ежегодно посещает около миллиона зрителей. Сегодня театр располагается в современном здании, где одновременно работает несколько сцен: от небольшой Black Box на 150 мест до огромного зала на 960 человек, где "Гоголь -центр" и покажет свои спектакли.

Показы "Мертвых душ", которыми откроются гастроли, пройдут 1 и 2 сентября, а "Кому на Руси жить хорошо" – 4 и 5 сентября.