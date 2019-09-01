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РИА Новости
Культура

"Гоголь-центр" начинает гастроли в Израиле спектаклем "Мертвые души"

14:07 01.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Кирилл Серебренников
Режиссёр Кирилл Серебренников
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссёр Кирилл Серебренников. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Московский театра "Гоголь-центр" открывает в воскресенье гастроли в Израиле, где представит два спектакля Кирилла Серебренникова по произведениям русских классиков Гоголя и Некрасова – "Мертвые души" и "Кому на Руси жить хорошо", сообщили в пресс-службе театра.
Как сообщил ранее Серебренников, текст поэмы Некрасова специально для гастролей переведен на иврит.
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Представления пройдут в театре Cameri в Тель-Авиве – крупнейшем театре страны, который ежегодно посещает около миллиона зрителей. Сегодня театр располагается в современном здании, где одновременно работает несколько сцен: от небольшой Black Box на 150 мест до огромного зала на 960 человек, где "Гоголь -центр" и покажет свои спектакли.
Показы "Мертвых душ", которыми откроются гастроли, пройдут 1 и 2 сентября, а "Кому на Руси жить хорошо" – 4 и 5 сентября.
В последние несколько лет обе эти постановки "Гоголь-центра" много гастролировали по Европе, участвовали в крупных театральных фестивалях, включая "БИТЕФ" и Авиньонский. Серебренников утверждает, что в каждом новом городе, будь то Вена, Рига или Белград, эти спектакли звучат совершенно по-разному, при том что партитура постановки остается неизменной.
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КультураГоголь-центрКирилл СеребренниковИзраиль
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