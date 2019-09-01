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РИА Новости

Трагедии в Беслане — 15 лет. Кадры из архива

14:19 01.09.2019 (обновлено: 18:01 01.09.2019)
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Пятнадцать лет назад террористы захватили школу № 1 в Беслане. Группа боевиков под руководством Расула Хачбарова согнала в здание всех собравшихся на торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
Террористы взяли в заложники 1128 человек, большинство из них — дети. Спортзал, где размещалась основная часть заложников, был заминирован. Захваченные провели в нем больше двух суток без воды, еды и медикаментов.
Третьего сентября в спортзале раздались два мощных взрыва, после этого спецподразделения начали незапланированный штурм школы. Бойцы спецназа прикрывали собой детей, эвакуировали заложников из спортзала и вели перестрелку с террористами. Бой продолжался до вечера.
Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Ранения получили 810 человек. Среди погибших десять сотрудников спецназа ФСБ России, два сотрудника "Центроcпаса" МЧС России и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников.
По данным Генпрокуратуры, в напавшей на школу банде было 32 человека. При проведении спецоперации удалось задержать одного боевика — Нурпаши Кулаева, остальные были уничтожены.
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