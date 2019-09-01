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РИА Новости

В ЛНР заявили об обострении обстановки у линии соприкосновения

14:03 01.09.2019
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© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦККОбстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе имеет тенденцию к обострению, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило о четырех обстрелах за сутки. Народная милиция ЛНР сообщила о ранении одного ополченца в субботу при обстреле со стороны ВС Украины. Сообщалось также, что украинские силовики обстреляли из гранатометов и минометов село Нижнее Лозовое в Донбассе.
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"Обстановка на линии соприкосновения остаётся напряжённой и имеет тенденцию к обострению. За прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что состояние раненного при субботнем обстреле сотрудника Народной милиции ЛНР стабильное, на данный момент он находится в медицинском учреждении. "Мы требуем от международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, повлекшие за собой ранение защитника нашей республики, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе", - заявил Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, 90% всех обстрелов ЛНР за последние две недели совершены военными 30-й бригады ВС Украины, "которые открыто игнорируют условия достигнутого перемирия".
"Активность подразделений 30-й бригады вызвана ожидаемой ротацией соединения. По данным наших источников, вышедшие из-под контроля боевики не хотят утруждать себя перевозкой боеприпасов в пункт постоянной дислокации и избавляются от них на месте, совершая преступные обстрелы республики. Также отмечены факты продажи боеприпасов местному населению в зоне ответственности 30-й бригады", - дополнил Филипоненко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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