В ЛНР заявили об обострении обстановки у линии соприкосновения

© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019

ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе имеет тенденцию к обострению, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило о четырех обстрелах за сутки. Народная милиция ЛНР сообщила о ранении одного ополченца в субботу при обстреле со стороны ВС Украины. Сообщалось также, что украинские силовики обстреляли из гранатометов и минометов село Нижнее Лозовое в Донбассе.

"Обстановка на линии соприкосновения остаётся напряжённой и имеет тенденцию к обострению. За прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня", - заявил Филипоненко.

Он уточнил, что состояние раненного при субботнем обстреле сотрудника Народной милиции ЛНР стабильное, на данный момент он находится в медицинском учреждении. "Мы требуем от международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, повлекшие за собой ранение защитника нашей республики, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе", - заявил Филипоненко.

По данным Народной милиции ЛНР, 90% всех обстрелов ЛНР за последние две недели совершены военными 30-й бригады ВС Украины, "которые открыто игнорируют условия достигнутого перемирия".

"Активность подразделений 30-й бригады вызвана ожидаемой ротацией соединения. По данным наших источников, вышедшие из-под контроля боевики не хотят утруждать себя перевозкой боеприпасов в пункт постоянной дислокации и избавляются от них на месте, совершая преступные обстрелы республики. Также отмечены факты продажи боеприпасов местному населению в зоне ответственности 30-й бригады", - дополнил Филипоненко.