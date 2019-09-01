Премьер Словении 10 сентября посетит Москву с официальным визитом

"Если говорить о ближайшей встрече, то это будет 10 сентября - официальный визит премьер-министра Словении в Россию. Будут встречи, переговоры, подписание ряда документов. Также в программе его визита - церемония открытия памятника словенцам (погибшим в ходе войн в России - Прим. ред.)", - сказал он.

По словам Завгаева, в ходе визита планируется подписать программу сотрудничества двух стран в области культуры, науки и образования, рассчитанная на ближайшие три года, а также трёхлетнюю программу сотрудничества между Москвой и Любляной. Кроме того, готовятся документы о защите пенсионеров.