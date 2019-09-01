Президент Германии попросил прощения у поляков

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время мероприятий в польском городе Велюнь, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, попросил прощения у поляков,передает Польское телевидение.
"Я склоняю голову перед жертвами бомбардировки города Велюнь. Я склоняю голову перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу за это прощения", — сказал он на немецком и польском языках.
Штайнмайер подчеркнул, что именно в Велюни 80 лет назад начался "ад" из-за немецкой ненависти и насилия.
Первого сентября 1939 года полуостров Вестерплатте под Гданьском и Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части Польши первыми подверглись нападению гитлеровских войск.
В результате бомбардировки города погибли около 1200 человек. Для разгрома польской армии вермахту потребовалось пять недель.
Вчера, 03:01РИА НовостиВторая мировая война (1939-1945)