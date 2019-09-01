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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Президент Германии попросил прощения у поляков

13:40 01.09.2019 (обновлено: 19:55 01.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время мероприятий в польском городе Велюнь, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, попросил прощения у поляков,передает Польское телевидение.

"Я склоняю голову перед жертвами бомбардировки города Велюнь. Я склоняю голову перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу за это прощения", — сказал он на немецком и польском языках.

Штайнмайер подчеркнул, что именно в Велюни 80 лет назад начался "ад" из-за немецкой ненависти и насилия.
Первого сентября 1939 года полуостров Вестерплатте под Гданьском и Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части Польши первыми подверглись нападению гитлеровских войск.
В результате бомбардировки города погибли около 1200 человек. Для разгрома польской армии вермахту потребовалось пять недель.
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
Вчера, 03:01РИА Новости
Вторая мировая война (1939-1945)
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80 лет с начала Второй мировой войныФранк-Вальтер ШтайнмайерВторая мировая война (1939-1945)ПольшаГерманияВ мире
Популярные комментарии
Просить прощения и каяться, и платить репарации - вот вожделенная мечта европейских тунеядцев типа Польши и стремящейся к такому статусу Украины по отношению к Германии и России. В этом суть западных ценностей.
1 сентября, 14:01
ВРВиктор Ростов
2410000
А у России просить будет, а у других республик этот тоже попросит((( лицемерное стадо)
1 сентября, 14:15
Сосед Соседов
2200000
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