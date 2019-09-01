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РИА Новости

Силовики обстреляли село в Донбассе, заявили в ЛНР

13:36 01.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатометов и минометов село Нижнее Лозовое в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 10.45 (совп. с мск.) боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины в очередной раз обстреляли населенный пункт Нижнее Лозовое, выпустив по населённому пункту пять мин калибром 120 миллиметров и семь выстрелов из станкового противотанкового гранатомёта", - заявил Осадчий.
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Он уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации врага", - отметил Осадчий.
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