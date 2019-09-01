Силовики обстреляли село в Донбассе, заявили в ЛНР

"Сегодня в 10.45 (совп. с мск.) боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины в очередной раз обстреляли населенный пункт Нижнее Лозовое, выпустив по населённому пункту пять мин калибром 120 миллиметров и семь выстрелов из станкового противотанкового гранатомёта", - заявил Осадчий.