Силовики обстреляли село в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатометов и минометов село Нижнее Лозовое в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 10.45 (совп. с мск.) боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины в очередной раз обстреляли населенный пункт Нижнее Лозовое, выпустив по населённому пункту пять мин калибром 120 миллиметров и семь выстрелов из станкового противотанкового гранатомёта", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации врага", - отметил Осадчий.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru