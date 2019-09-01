На Урале нашли восемь туристов, потерявшихся в парке Зюраткуль

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели нашли группу из восьми туристов, которые потерялись в национальном парке Зюраткуль в Челябинской области, сообщает МЧС России.

"Сегодня от дежурного поисково-спасательной службы по Челябинской области поступила информация о потерявшейся в лесном массиве группе, состоящей из восьми человек (в том числе шесть детей в возрасте от 12 до 16 лет), вблизи горы Нургуш национального парка Зюраткуль Саткинского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, туристы совершали однодневный поход по лесу от озера Зюраткуль до горы Нургуш и обратно. На обратном пути они заблудились и сошли с тропы из-за тумана. Туристы связались с сотрудниками национального парка и сообщили ориентиры. Ночью их искали работники нацпарка, а также поисково-спасательный отряд города. Туристы были на связи и одеты по погоде.

Как отмечается, группа не регистрировала туристский маршрут в подразделениях МЧС.

"В 11.30 по местному времени группа найдена. Состояние найденных удовлетворительное", - говорится в сообщении.