ЕС почтил память жертв теракта в Беслане

БРЮССЕЛЬ, 1 сен – РИА Новости. ЕС в 15-ю годовщину трагических событий в Беслане почтил память погибших и выразил слова поддержки их близким, говорится в распространенном в воскресенье заявлении европейской внешнеполитической службы.

"Первого сентября 2004 года школа №1 в Беслане была атакована террористами. В день 15-ой годовщины мы вспоминаем свыше 300 жертв, в том числе 186 детей...", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ЕС "солидарны и поддерживают тех, кто потерял своих близких". "Места терроризму нет нигде в мире", - говорится в заявлении.

Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.