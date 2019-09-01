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РИА Новости

ЕС почтил память жертв теракта в Беслане

13:30 01.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовТраурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагедии в Беслане
Траурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагедии в Беслане
© РИА Новости / Евгений Биятов
Траурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагедии в Беслане. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 сен – РИА Новости. ЕС в 15-ю годовщину трагических событий в Беслане почтил память погибших и выразил слова поддержки их близким, говорится в распространенном в воскресенье заявлении европейской внешнеполитической службы.
"Первого сентября 2004 года школа №1 в Беслане была атакована террористами. В день 15-ой годовщины мы вспоминаем свыше 300 жертв, в том числе 186 детей...", - говорится в сообщении.
Штурм занятой боевиками школы в Беслане
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Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
В нем отмечается, что в ЕС "солидарны и поддерживают тех, кто потерял своих близких". "Места терроризму нет нигде в мире", - говорится в заявлении.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
С 2005 года в память о трагических событиях 2004 года в Беслане дата 3 сентября в России стала днем солидарности в борьбе с терроризмом.
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Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
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