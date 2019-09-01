Райкин поставит в новом сезоне "Плутни Скапена" Мольера

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин поставит в новом сезоне пьесу Мольера "Плутни Скапена", о чем он сообщил на сборе труппы в воскресенье.

"Я приступлю к постановке мольеровской пьесы "Плутни Скапена", мы его впишем в уже имеющийся мольеровский спектакль "Лекарь поневоле", таким образом сэкономим на декорациях. На малой сцене мы выпустим в начале 2020 года спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" в постановке Владимира Жукова", - сказал Райкин.

Райкин отметил, что у него также есть договоренности с четырьмя режиссерами: Юрием Бутусовом, Дмитрием Крымовым, Егором Перегудовым, Тимофеем Кулябиным по поводу постановки спектаклей, но это будет не раньше второй половины весны 2020 года.