Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T13:26Z
https://ria.ru/20190901/1558127609.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150944/42/1509444277_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5615fb2b97e088765e61c9fa5f57e804.jpg
РИА Новости
Культура

Райкин поставит в новом сезоне "Плутни Скапена" Мольера

13:26 01.09.2019
206
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Константин Райкин
Художественный руководитель театра Сатирикон имени Аркадия Райкина Константин Райкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин поставит в новом сезоне пьесу Мольера "Плутни Скапена", о чем он сообщил на сборе труппы в воскресенье.
"Я приступлю к постановке мольеровской пьесы "Плутни Скапена", мы его впишем в уже имеющийся мольеровский спектакль "Лекарь поневоле", таким образом сэкономим на декорациях. На малой сцене мы выпустим в начале 2020 года спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" в постановке Владимира Жукова", - сказал Райкин.
Райкин отметил, что у него также есть договоренности с четырьмя режиссерами: Юрием Бутусовом, Дмитрием Крымовым, Егором Перегудовым, Тимофеем Кулябиным по поводу постановки спектаклей, но это будет не раньше второй половины весны 2020 года.
000001
Обсудить 0
КультураТеатр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаМоскваКонстантин Райкин
Рекомендуем
Художественный руководитель театра Сатирикон имени Аркадия Райкина Константин Райкин
Константин Райкин представил труппе "Сатирикона" нового директора
РИА
Новости
Режиссёр Кирилл Серебренников
"Гоголь-центр" начинает гастроли в Израиле спектаклем "Мертвые души"
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Сотрудник правоохранительных органов
В Саратове мужчину заподозрили в убийстве двухмесячной дочки с патологией
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поздравил студентов с Днем знаний
Национальный парк в Челябинской области
На Урале нашли восемь туристов, потерявшихся в парке Зюраткуль
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал "громкую историю" с финансированием партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины
Франц Клинцевич
В Совфеде обвинили США в намеренном осложнении ситуации в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Договоренности России и Турции по Идлибу сохраняются, заявил Лавров
Москвичи на прогулке
В России с сентября изменятся некоторые законы
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
Стилист Влад Лисовец во время ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019
Владислав Лисовец рассказал, почему ходил в медицинской маске
Вид на Бейрут
СМИ: израильские беспилотники сбросили зажигательные бомбы в южном Ливане
Элли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор в Йорке, Англия. 31 августа 2019
Свадебное платье певицы Элли Голдинг шили почти месяц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:30В Минэнерго Украины призвали выйти на переговоры с Россией по транзиту газа
10:28Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
10:28Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит
10:23В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
Лента новостейМолния