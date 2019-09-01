В Белгородской области четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Белгородской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"На 135-м километре в населенном пункте Веселое на автодороге Белгород-Павловск столкнулись легковые автомашины Hyundai Solaris и "ВАЗ-2111". В результате ДТП четыре человека погибли и два человека пострадали", - сказали в ведомстве.
К ликвидации последствий происшествия привлекались 19 человек и шесть единиц техники.