Константин Райкин представил труппе "Сатирикона" нового директора

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин представил труппе нового директора Владимира Казаченко, который вступит в должность с понедельника.

Ранее сообщалось, что Минкультуры согласовало кандидатуру Казаченко на пост директора театра, раньше эту должность занимал Анатолий Полянкин, который покинул свой пост.

"Хочу вам представить Владимира Анатольевича Казаченко — нашего нового директора, это большой успех. Это человек не случайный, мы давно присматриваемся друг к другу. Он заступает на этот пост в очень сложном положении театра, большие проблемы — строительные, организационные, но надежда определенная существует. Для реализации необходимостей театра он и приходит к нам", — сказал Райкин.

Труппа встретила нового директора овацией. Директор вступит в должность с понедельника.

"Я ваши аплодисменты расцениваю как аванс и очень ценю это доброжелательное отношение. Я приехал из Томска, где руководил местным ТЮЗом. Я куда приходил работать, все все время приходилось разгребать... Я хочу полные залы, сейчас придется много сил потратить, чтобы вернуть театру заслуженное положение. Работы много", — сказал Казаченко.

Казаченко рассказал, что он уже составил программу дел на год.