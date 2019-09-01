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РИА Новости
Культура

Константин Райкин представил труппе "Сатирикона" нового директора

13:20 01.09.2019 (обновлено: 14:19 01.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Константин Райкин
Художественный руководитель театра Сатирикон имени Аркадия Райкина Константин Райкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Константин Райкин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин представил труппе нового директора Владимира Казаченко, который вступит в должность с понедельника.
Ранее сообщалось, что Минкультуры согласовало кандидатуру Казаченко на пост директора театра, раньше эту должность занимал Анатолий Полянкин, который покинул свой пост.
"Хочу вам представить Владимира Анатольевича Казаченко — нашего нового директора, это большой успех. Это человек не случайный, мы давно присматриваемся друг к другу. Он заступает на этот пост в очень сложном положении театра, большие проблемы — строительные, организационные, но надежда определенная существует. Для реализации необходимостей театра он и приходит к нам", — сказал Райкин.
Труппа встретила нового директора овацией. Директор вступит в должность с понедельника.
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"Я ваши аплодисменты расцениваю как аванс и очень ценю это доброжелательное отношение. Я приехал из Томска, где руководил местным ТЮЗом. Я куда приходил работать, все все время приходилось разгребать... Я хочу полные залы, сейчас придется много сил потратить, чтобы вернуть театру заслуженное положение. Работы много", — сказал Казаченко.
Казаченко рассказал, что он уже составил программу дел на год.

"Мы будем себя для зрителя по-другому представлять. Это должен быть индивидуальный язык этого театра, я попробую на этом сосредоточиться", — добавил Казаченко.

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КультураТеатр "Сатирикон" имени Аркадия РайкинаМоскваКонстантин Райкин
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