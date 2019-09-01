СМИ: израильские беспилотники сбросили зажигательные бомбы в южном Ливане

БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости. Беспилотники ВВС Израиля сбросили снаряды с зажигательной смесью в районе лесопосадки ливанских ферм Бсатра на ливано-израильской границе, сообщает телеканал "Аль-Манар".
По данным телеканала, израильские военные также открыли огонь из артиллерии по ливанским оккупированным высотам Аль-Рус и Кфаршуба.
Израильские военные применяют артиллерию не впервые – в субботу в результате обстрелов загорелись деревья в районе в районе ферм Шебаа.
Обстановка на ливано-израильской границе обострилась после того, как на прошлой неделе ливанские власти обвинили Израиль в открытой агрессии с применением беспилотников в южном пригороде Бейрута и в долине Бекаа. Высший совет по безопасности страны заявил о праве ливанцев на самооборону любыми средствами. Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в субботу, в очередной раз заявил о намерении шиитского сопротивления ответить на агрессию Израиля в нужном месте в нужное время.