СМИ: израильские беспилотники сбросили зажигательные бомбы в южном Ливане

Обстановка на ливано-израильской границе обострилась после того, как на прошлой неделе ливанские власти обвинили Израиль в открытой агрессии с применением беспилотников в южном пригороде Бейрута и в долине Бекаа. Высший совет по безопасности страны заявил о праве ливанцев на самооборону любыми средствами. Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в субботу, в очередной раз заявил о намерении шиитского сопротивления ответить на агрессию Израиля в нужном месте в нужное время.