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РИА Новости

Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел силовиков

13:18 01.09.2019 (обновлено: 17:57 01.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители СЦКК в селе Коминтерново. 1 сентября 2019
Представители СЦКК в селе Коминтерново. 1 сентября 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Представители СЦКК в селе Коминтерново. 1 сентября 2019
ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.
По словам представителя ДНР в СЦКК, оперативная группа прибыла на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела поселка, когда украинская сторона открыла целенаправленный огонь, несмотря на то что ранее она предоставила гарантии безопасности.
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Группа была вынуждена покинуть населенный пункт.
Под обстрел ВСУ также попал фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк.

"Взрыв прозвучал в 20-30 метрах от нас, потом начали работать стрелковым оружием. Мы были вынуждены покинуть место, пострадавших нет", — сообщил он РИА Новости.

Кроме того, утром ополченцы уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков в небе над линией соприкосновения в Донбассе. Как отметили в ДНР, есть предположения, что ВСУ вели обстрел с целью спровоцировать ополченцев на ответный огонь и затем обвинить в нарушении перемирия, которое действует с 21 июля.
За сегодня силовики выпустили 240 снарядов и мин, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов республики, повреждены 16 домов и линии электропередачи, около пяти тысяч жителей Горловки остались без света.
Всего за время перемирия украинская сторона более 300 раз нарушила режим прекращения огня.
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КоминтерновоСЦККОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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