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РИА Новости
Культура

Рэпер Джиган с семьей застрял во Флориде из-за урагана "Дориан"

13:27 01.09.2019 (обновлено: 08:50 02.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУкраинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма "Одноклассники.ru: Накликай удачу"
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российский рэпер Джиган в инстаграме рассказал, что остров во Флориде, на котором он отдыхает со своей семьей — женой Оксаной Самойловой и дочерьми, закрыт из-за урагана "Дориан".

"Из-за урагана остров закрыт и паром не ходит, но есть план Z!" — написал музыкант.

Судя по всему, семейство не унывает, несмотря на то, что из-за надвигающегося урагана "Дориан" пришлось отложить празднование дня рождения средней дочери Леи.

"Через несколько дней день рождения у Леи. Я уже говорила, что все пошло не по плану, но сейчас все не по плану в квадрате. Мы хотели сделать тут небольшой праздник, но теперь в эти дни намечается ураган третьей категории. И, кажется, единственное веселье, которое нам светит, — это консервы при свечах. Весь остров запаковали, все ставни позакрывали, воду в магазинах купить невозможно: введен режим ЧС. Муж разрабатывает план нашего спасения", — рассказала Оксана Самойлова ранее на своей странице.

По прогнозам синоптиков, ураган "Дориан" может обрушится на побережье Флориды и Багамские острова в это воскресенье.
Вид на Багамские Острова
Вчера, 12:22РИА Новости
Синоптики предупредили о приближении урагана "Дориан" к Багамским островам
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