Рэпер Джиган с семьей застрял во Флориде из-за урагана "Дориан"

"Через несколько дней день рождения у Леи. Я уже говорила, что все пошло не по плану, но сейчас все не по плану в квадрате. Мы хотели сделать тут небольшой праздник, но теперь в эти дни намечается ураган третьей категории. И, кажется, единственное веселье, которое нам светит, — это консервы при свечах. Весь остров запаковали, все ставни позакрывали, воду в магазинах купить невозможно: введен режим ЧС. Муж разрабатывает план нашего спасения", — рассказала Оксана Самойлова ранее на своей странице.