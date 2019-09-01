Володин: принижая роль СССР, в Варшаве политизируют итоги Второй мировой

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне, руководство Польши показывает свою ущербность, политизирует итоги войны и пытается перечеркнуть историческую память, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Польша не пригласила представителей России на 80-ю годовщину Второй мировой войны из-за "исторической правды", заявил ранее заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.

"Руководство Польши никак не поймет, что победа во Второй мировой войне не имеет политической окрашенности. Нравится кому-то Россия или не нравится, но ее решающая роль во Второй мировой войне признана всеми народами мира, включая государства антигитлеровской коалиции, куда входили, в том числе, США и Великобритания. Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне, руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо", - передает слова Володина пресс-служба ГД.

Парламентарий подчеркнул, что подвиг советского солдата будут помнить всегда, а фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению.

"Действия польского руководства оскорбляют память о более 600 тысячах солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ. Это мы всегда должны помнить независимо от того, какие партии и президенты приходят к власти", - пояснил спикер нижней палаты.

Странам-сателлитам хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и, чтобы выслужиться, они так усердствуют, что не замечают, что их поведение – надругательство над историей, человечеством и моралью, считает Володин.

"В мировой истории именно страны-сателлиты всегда были склонны к такой риторике – на каких-то этапах своего пути они неистово кляли США и Великобританию, сегодня - Россию только для того, чтобы похвалил их хозяин. У нас есть хорошая русская поговорка "Не плюйте в колодец, как бы не пришлось воды напиться", - заключил председатель Госдумы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.