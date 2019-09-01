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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Володин: принижая роль СССР, в Варшаве политизируют итоги Второй мировой

12:55 01.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне, руководство Польши показывает свою ущербность, политизирует итоги войны и пытается перечеркнуть историческую память, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Польша не пригласила представителей России на 80-ю годовщину Второй мировой войны из-за "исторической правды", заявил ранее заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.
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"Руководство Польши никак не поймет, что победа во Второй мировой войне не имеет политической окрашенности. Нравится кому-то Россия или не нравится, но ее решающая роль во Второй мировой войне признана всеми народами мира, включая государства антигитлеровской коалиции, куда входили, в том числе, США и Великобритания. Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне, руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо", - передает слова Володина пресс-служба ГД.
Парламентарий подчеркнул, что подвиг советского солдата будут помнить всегда, а фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению.
"Действия польского руководства оскорбляют память о более 600 тысячах солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ. Это мы всегда должны помнить независимо от того, какие партии и президенты приходят к власти", - пояснил спикер нижней палаты.
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Странам-сателлитам хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и, чтобы выслужиться, они так усердствуют, что не замечают, что их поведение – надругательство над историей, человечеством и моралью, считает Володин.
"В мировой истории именно страны-сателлиты всегда были склонны к такой риторике – на каких-то этапах своего пути они неистово кляли США и Великобританию, сегодня - Россию только для того, чтобы похвалил их хозяин. У нас есть хорошая русская поговорка "Не плюйте в колодец, как бы не пришлось воды напиться", - заключил председатель Госдумы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.
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80 лет с начала Второй мировой войныВячеслав ВолодинПольшаРоссияВ мире
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