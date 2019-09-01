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РИА Новости
Культура

Сын режиссера рассказал, почему не может быть "второго Тарковского"

12:55 01.09.2019 (обновлено: 13:04 01.09.2019)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАндрей Тарковский
Андрей Тарковский
© РИА Новости / РИА Новости
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Андрей Тарковский. Архивное фото
ВЕНЕЦИЯ, 1 сен — РИА Новости. Андрей А. Тарковский, сын великого режиссера, рассказал в интервью РИА Новости, почему теряется от вопроса "кто второй Тарковский", и объяснил, как необходимо воспринимать творчество его отца.
76-й Международный Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо до 7 сентября. В пятницу на смотре показали документальный фильм о творчестве Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer, автором которого стал его сын.
Андрей Тарковский-младший
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"Его творчество не так сложно, он сам говорит о соотношении образа и символа. Когда начинаешь расшифровывать художественный образ, он сразу разрушается. Образ бесконечен, Тарковский пытался воплотить это в искусстве. Мне думается, что интеллектуальный анализ его работ не должен быть приоритетным, скорее необходим эмоциональный контакт. Он всегда говорил, что его фильмы надо смотреть глазами ребенка. Его творчество уникально с точки зрения кинематографа. Когда у меня спрашивают: кто второй Тарковский? — я теряюсь. Его нет и не может быть, потому что это его подход кино", — рассказал Тарковский-младший.
Он отметил, что возникновение "второго Тарковского" во многом невозможно потому, что сейчас кино воспринимается скорее как развлечение, а не как высокое искусство.
"Точнее, не может быть второго Тарковского, второго Брессона или второго Куросавы. Человек должен в творчестве выражать себя, быть индивидуальностью", — заключил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью с Андреем Тарковским >>
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Из неволи в неволю: как из СССР сбежал Тарковский"Я пропал. В России жить не могу, но и здесь не могу тоже". Эту дневниковую строчку Андрей Тарковский написал весной 1983 года в Риме. А через год, 10 июля 1984-го, на пресс-конференции в Милане русский кинорежиссер с европейской известностью объявил, что не намерен возвращаться на родину.
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КультураАндрей Тарковский (младший)Андрей ТарковскийРоссияВенеция
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