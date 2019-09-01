Сын режиссера рассказал, почему не может быть "второго Тарковского"

"Его творчество не так сложно, он сам говорит о соотношении образа и символа. Когда начинаешь расшифровывать художественный образ, он сразу разрушается. Образ бесконечен, Тарковский пытался воплотить это в искусстве. Мне думается, что интеллектуальный анализ его работ не должен быть приоритетным, скорее необходим эмоциональный контакт. Он всегда говорил, что его фильмы надо смотреть глазами ребенка. Его творчество уникально с точки зрения кинематографа. Когда у меня спрашивают: кто второй Тарковский? — я теряюсь. Его нет и не может быть, потому что это его подход кино", — рассказал Тарковский-младший.