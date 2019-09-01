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РИА Новости

В Совфеде осудили авиаудар США по Идлибу

12:48 01.09.2019
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© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Несогласованный авиаудар, нанесенный США в сирийской провинции Идлиб, мог поставить под угрозу военнослужащих России и Сирии, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
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"То, что авиаудар был нанесен без согласования с другими сторонами, участвующими в антитеррористической операции в Сирии, говорит о том, как США относятся к своим союзническим обязательствам и к совместной борьбе с террористическими группировками", - сказал агентству Джабаров.
Он подчеркнул, что от такого несогласованного удара "могли пострадать военнослужащие России и Сирии".
Говоря о возможных целях американцев, сенатор отметил, что здесь надо разбираться с учетом данных разведки. "Надо разбираться, по кому США наносили удар. Скорее всего, от этой атаки пострадали мирные жители. Но надо учитывать, что в Идлибе засели террористы, и я не исключаю, что США пытались уничтожить террористические группировки", - добавил он. Как полагает сенатор, от несогласованного авиаудара американцев могли пострадать и воинские подразделения сирийской правительственной армии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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