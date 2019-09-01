Синоптики предупредили о приближении урагана "Дориан" к Багамским островам

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ураган "Дориан" движется на запад и может обрушиться на побережья Багамских островов в воскресенье, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

"Ожидается, что чрезвычайно опасный ураган "Дориан" обрушится на острова Абако и остров Большой Багама позднее сегодня", — гласит заявление центра по слежению за ураганами.

Синоптики добавляют, что существует риск "смертельно опасного шторма и ураганного ветра".

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе.

Атлантический ураган "Дориан" достиг в пятницу вечером четвертой, "очень опасной" категории, скорость ветра в эпицентре составляет 215 километров в час. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.

Президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter: "Похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше". "Это касается также Джорджии и Северной Каролины", — добавил Трамп. Он вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.