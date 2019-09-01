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РИА Новости

В Совфеде ответили Польше на слова о пренебрежении "исторической правдой"

12:10 01.09.2019 (обновлено: 12:17 01.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление польских властей об "исторической правде", из-за которой Россию не пригласили на мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны.

Когда Польша такие вещи делает, я никогда не соглашусь, что в глубинной памяти польского народа есть такие убеждения. Это навязанная извне трактовка событий. Этот "извне" — идеолог заокеанский, перед которым крайне подобострастно прогибается всё руководство нынешней Польской Республики, поэтому делают такие глупости", — рассказал он радиостанции "Говорит Москва".

Разговор о пересмотре неких подходов — это лицемерие, предательство своих дедов и прадедов министром иностранных дел, которые защищали свою страну вместе с советским солдатом", добавил сенатор.
"Так называемые "современные критерии" — чистейшей воды конъюнктура. Думаю, что это даже оскорбительно для страны, понесшей в той войне тяжелейшие людские и материальные потери", — сказал Клинцевич в разговоре с РИА Новости.
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По его словам, вместо общего размышления над тем, чтобы ничего подобного больше не повторилось, "власти Польши занялись "сведением счетов". "Мелкотравчатая политика", - заключил парламентарий.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава выбрала в качестве гостей страны Евросоюза, НАТО, а также представителей "Восточного партнерства" на основе "современного критерия".
По словам дипломата, Польша хочет отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия якобы совершенно не заинтересована Шинковский также отметил, что Польша меняет свой подход к историческим вопросам. В качестве примера он привел тот факт, что десять лет назад одним из основных гостей мероприятий, посвященных началу Второй мировой войны, был Владимир Путин, однако в этот раз вместо него пригласили президента США Дональда Трампа.
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Франц КлинцевичВладимир ПутинПольшаРоссияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Пусть лях цела твоя Варшава! Ни шагу дальше! И внемли. Жива Российская держава Она воспрянет и как лава Тебя сметет с лица земли!... Опомнись лях. Ни шагу больше! Чтоб Запад гибнущий спасти С востока должен свет придти! Жива Россия! И не Польше ей предуказывать пути!! В.П.Мятлев.
1 сентября, 12:24
bpbrain powder
8811002
Нет, поляки всё правильно сделали. Они пригласили Ангелу Меркель, канцлера Германии на празднование начала войны. Всё правильно, немцы войну начали, поляков сразу загнобили и за это благодарные поляки организовали празднование годовщины начала своей оккупации и пригласили на праздник главного оккупанта своей страны - ГЕРМАНИЮ. Правда представители и руководители других стран, включая США, отказались присутствовать на этом шабаше. Поляки в очередной раз доказали свою несостоятельность, как государства и свою рабскую приниженность, по отношению к Германии. Так бывает, когда жертва поклоняется своему мучителю.
1 сентября, 12:47
pppgt90
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