В Совфеде ответили Польше на слова о пренебрежении "исторической правдой"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление польских властей об "исторической правде", из-за которой Россию не пригласили на мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны.

Когда Польша такие вещи делает, я никогда не соглашусь, что в глубинной памяти польского народа есть такие убеждения. Это навязанная извне трактовка событий. Этот "извне" — идеолог заокеанский, перед которым крайне подобострастно прогибается всё руководство нынешней Польской Республики, поэтому делают такие глупости", — рассказал он радиостанции "Говорит Москва" .

Разговор о пересмотре неких подходов — это лицемерие, предательство своих дедов и прадедов министром иностранных дел, которые защищали свою страну вместе с советским солдатом", добавил сенатор.

"Так называемые "современные критерии" — чистейшей воды конъюнктура. Думаю, что это даже оскорбительно для страны, понесшей в той войне тяжелейшие людские и материальные потери", — сказал Клинцевич в разговоре с РИА Новости.

По его словам, вместо общего размышления над тем, чтобы ничего подобного больше не повторилось, "власти Польши занялись "сведением счетов". "Мелкотравчатая политика", - заключил парламентарий.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава выбрала в качестве гостей страны Евросоюза, НАТО, а также представителей "Восточного партнерства" на основе "современного критерия".