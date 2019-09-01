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РИА Новости
Война в Сирии

Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям

11:41 01.09.2019 (обновлено: 15:48 01.09.2019)
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© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of IdlibАвиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Ранее днем американские ВВС в нарушение всех договоренностей атаковали район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. США утверждают, что их целью был "пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии".
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Эксперт прокомментировал введение нового режима прекращения огня в Идлибе
До этого сирийская армия по инициативе Москвы и Анкары в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации. При этом Дамаск уведомил о своем решении все стороны конфликта. Этот шаг должен был позволить мирному населению выйти из Идлиба по гуманитарному коридору.
По словам российского военного ведомства, Вашингтон поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня.
* Террористическая группировка, запрещена на территории России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Министерство обороны РФСША
Популярные комментарии
Комплекс неполноценности и очередная попытка "грязного" бесчеловечного самоутверждения ценой жизни ни в чём не повинных людей.
1 сентября, 12:14
lyuda.terenteva.55
164232157352
"Комплекс неполноценности"? У американцев? Вы либо не понимаете, что такое комплекс неполноценности, либо что-то путаете. И насчёт "ни в чём не повинных людей" - это тоже вопрос открытый. Бомбили-то центр Аль-Каида. Их трудно назвать "ни в чём не повинными".
1 сентября, 13:50
Vlad Britt
2101323107
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