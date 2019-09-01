Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям

Ранее днем американские ВВС в нарушение всех договоренностей атаковали район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. США утверждают, что их целью был "пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии".

До этого сирийская армия по инициативе Москвы и Анкары в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации. При этом Дамаск уведомил о своем решении все стороны конфликта. Этот шаг должен был позволить мирному населению выйти из Идлиба по гуманитарному коридору.