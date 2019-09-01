На Ставрополье при ДТП с участием грузовика пострадали четыре человека

ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Минивэн столкнулся с грузовиком на Ставрополье, пострадали четыре человека, погибших нет, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

"Утром поступило сообщение о том, что на 316-м километре ФАД "Кавказ" произошло столкновение грузового автомобиля МАN и минивэна Mercedes. По предварительным данным, в минивэне находились восемь человек (детей нет), пострадали четыре человека, погибших нет, доставлены в ЦРБ Пятигорска для дальнейшего осмотра", - сказал Дегтярев, добавив, что минивэн был с армянскими номерами.