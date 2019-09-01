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РИА Новости

На Ставрополье при ДТП с участием грузовика пострадали четыре человека

11:33 01.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Минивэн столкнулся с грузовиком на Ставрополье, пострадали четыре человека, погибших нет, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"Утром поступило сообщение о том, что на 316-м километре ФАД "Кавказ" произошло столкновение грузового автомобиля МАN и минивэна Mercedes. По предварительным данным, в минивэне находились восемь человек (детей нет), пострадали четыре человека, погибших нет, доставлены в ЦРБ Пятигорска для дальнейшего осмотра", - сказал Дегтярев, добавив, что минивэн был с армянскими номерами.
По его словам, организовано взаимодействие с Армянской национально-культурной автономией Ставрополя "НАИРИ".
По данным управления ГИБДД, водитель грузовика не пострадал.
Инспектор ГИБДД
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