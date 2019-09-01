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РИА Новости

В Саратове пять человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

11:30 01.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Скорая помощь. Архивное фото
САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пять человек попали в больницу, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 23.00 (22.00 мск) в субботу у дома 67 по Новоастраханскому шоссе.
"По предварительным данным, 30-летний водитель, управляя Renault Duster, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 56-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя, пассажир Renault и две пассажирки Chevrolet госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.
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