В Саратове пять человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратове, в результате пять человек попали в больницу, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 23.00 (22.00 мск) в субботу у дома 67 по Новоастраханскому шоссе.
"По предварительным данным, 30-летний водитель, управляя Renault Duster, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 56-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя, пассажир Renault и две пассажирки Chevrolet госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.