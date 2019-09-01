На Украине подросток погиб при пожаре в оздоровительном лагере

КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Сцена горела на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" в Ивано-Франковской области Украины, после пожара на месте обнаружено тело 17-летнего подростка, сообщила Госслужба по ЧС области.
Пожар произошел в субботу.
"На месте пожара обнаружено тело 17-летнего жителя города Бурштин. Огнем уничтожено здание сцены на площади 50 квадратных метров. По состоянию на 31 августа детей в заведении не было", - сообщила пресс-служба.
К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
В пресс-службе полиции области сообщили, что по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности возбуждено уголовное дело.