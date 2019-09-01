В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 396 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 979 человек (женщин – 294, детей – 499)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулся 380 751 беженец: более 120 тысяч из Ливана и более 259 тысяч из Иордании.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились два гражданина Сирии.