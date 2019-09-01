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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

11:11 01.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 396 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 979 человек (женщин – 294, детей – 499)", - говорится в сообщении.
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулся 380 751 беженец: более 120 тысяч из Ливана и более 259 тысяч из Иордании.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились два гражданина Сирии.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,6 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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