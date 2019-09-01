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РИА Новости

Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником

11:08 01.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Он также добавил, что нефтегазовая промышленность имеет для России стратегическое значение, от нее зависит укрепление и рост экономики, реализация национальных проектов и энергетическая безопасность страны.
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"Примите мои искренние поздравления с Днём работников нефтяной и газовой промышленности. Ваша отрасль имеет для России особое, стратегическое значение. От неё напрямую зависит... улучшение жизни миллионов людей", - говорится в телеграмме.
Медведев заметил, что отечественные нефтегазовые компании активно привлекают инвестиции успешно развиваются и формируют спрос на передовые научные исследования, инновационные технологии и оборудование. Благодаря их работе осваиваются перспективные месторождения, в том числе на континентальном шельфе и в Арктике, вводятся в строй новые мощности по добыче и переработке углеводородов и создаётся инфраструктура, отвечающая самым современным требованиям.
Премьер-министр отметил важность того, что особое внимание уделяется экологическому контролю в отрасли. Он добавил, что работники нефтегазовой промышленности делают многое для сохранения уникальной природы России.
Кроме того, Медведев заявил, что отрасль своими достижениями обязана многим поколениям геологов, буровиков, транспортников, строителей и представителям других специальностей.
"Ваш самоотверженный труд – это богатые традиции и опыт, настоящий профессионализм, мужество и преданность своему делу. Ваша деятельность заслуживает самой высокой оценки, а её результаты ощущаются в масштабах всего государства", - заключил премьер-министр.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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