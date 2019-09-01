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РИА Новости

Зеленский заявил о готовности защищать инвестиции в Украину

11:05 01.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса в Польше заявил, что готов защищать инвестиции в Украину, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.
В субботу Зеленский с двухдневным визитом прибыл в Польшу.
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"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной системы. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - цитирует пресс-служба Зеленского.
По информации пресс-службы, президент рассказал о проекте "Государство в смартфоне", сделав акцент на диджитализации услуг и документооборота в кабинете министров, электронной таможне. Он также поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.
"Бизнес настроен оптимистично", - отметил председатель Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук.
Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.
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