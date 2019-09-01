Зеленский заявил о готовности защищать инвестиции в Украину

КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса в Польше заявил, что готов защищать инвестиции в Украину, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

В субботу Зеленский с двухдневным визитом прибыл в Польшу.

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной системы. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - цитирует пресс-служба Зеленского.

По информации пресс-службы, президент рассказал о проекте "Государство в смартфоне", сделав акцент на диджитализации услуг и документооборота в кабинете министров, электронной таможне. Он также поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы, изменениях на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

"Бизнес настроен оптимистично", - отметил председатель Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук.