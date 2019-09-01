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РИА Новости

В Варшаве усилили меры безопасности

11:03 01.09.2019
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПодготовка к празднованию годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Подготовка к празднованию годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости. Меры безопасности существенно усилены в Варшаве в связи с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Центральным местом мероприятий станет площадь Пилсудского в центре Варшавы, где выступят президент Польши Анджей Дуда, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майк Пенс.
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По данным польской стороны, свое прибытие в Варшаву подтвердили 20 президентов, четыре премьера, шесть глав парламентов и более десяти министров иностранных дел и обороны.
Уже несколько дней улицы Варшавы патрулируют усиленные наряды полиции, привычный режим движения постоянно нарушают проезжающие кортежи прибывающих в Варшаву иностранных гостей, что создает пробки. На улицах работает не только полиция, а также усиленные наряды военной жандармерии, Пожарной стражи, Городской стражи.
В субботу утром в центре города остановилось движение общественного транспорта, были перекрыты многие центральные улицы, и участники мероприятий за исключением вип-персон вынуждены добираться до места их проведения пешком.
Прогадали и те, кто решил воспользоваться экологическим транспортом. В центре города перестали функционировать станции проката велосипедов.
Распоряжением премьер-министра Матеуша Моравецкого на всей территории страны введен первый (самый легкий) режим террористической опасности. Первый уровень опасности ALFA и первый уровень опасности ALFA-CRP на всей территории Польши действуют с полуночи 28 августа до 3 сентября.
Первую степень террористической опасности вводят в случае получения информации о возможности события террористического характера, вид и масштабы которого трудно предсказать.
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