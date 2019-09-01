В Варшаве усилили меры безопасности

Подготовка к празднованию годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве

© AP Photo / Czarek Sokolowski Подготовка к празднованию годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве

ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости. Меры безопасности существенно усилены в Варшаве в связи с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.

Центральным местом мероприятий станет площадь Пилсудского в центре Варшавы, где выступят президент Польши Анджей Дуда, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майк Пенс.

По данным польской стороны, свое прибытие в Варшаву подтвердили 20 президентов, четыре премьера, шесть глав парламентов и более десяти министров иностранных дел и обороны.

Уже несколько дней улицы Варшавы патрулируют усиленные наряды полиции, привычный режим движения постоянно нарушают проезжающие кортежи прибывающих в Варшаву иностранных гостей, что создает пробки. На улицах работает не только полиция, а также усиленные наряды военной жандармерии, Пожарной стражи, Городской стражи.

В субботу утром в центре города остановилось движение общественного транспорта, были перекрыты многие центральные улицы, и участники мероприятий за исключением вип-персон вынуждены добираться до места их проведения пешком.

Прогадали и те, кто решил воспользоваться экологическим транспортом. В центре города перестали функционировать станции проката велосипедов.

Распоряжением премьер-министра Матеуша Моравецкого на всей территории страны введен первый (самый легкий) режим террористической опасности. Первый уровень опасности ALFA и первый уровень опасности ALFA-CRP на всей территории Польши действуют с полуночи 28 августа до 3 сентября.