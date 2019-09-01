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РИА Новости

Зеленский назвал "прорывом" итоги первого дня визита в Польшу

10:55 01.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал прорывом итоги первого дня своего визита в Польшу, под руководством Зеленского и президента Польши Анджея Дуды будет восстановлена рабочая группа по "обнулению" взаимных претензий.
"Не оттепель в отношениях, а прорыв - я так охарактеризовал бы итоги первого дня моего визита в Польшу. Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена рабочая группа по, скажем так, "обнулению" взаимных претензий - в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения", - написал Зеленский в Facebook.
Зеленский отметил, что Украина и Польша будут взаимно заботиться о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков в Украине, кроме того, он предложил возвести на границе государств Мемориал примирения.
"Что касается современности: мы договорились решить проблему с грузоперевозками через украинскую-польскую границу. В энергетической сфере мы обсудили сотрудничество в формате Вашингтон - Варшава - Киев. Визит продолжается. 1 сентября еще много важных дел и встреч", - добавил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский
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В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством, считает его направленным против украинцев.
В субботу Дуда лично попросил Зеленского помочь провести эксгумацию жертв Волынской резни. Ранее президент Польши заявил, что эксгумация является обязательным условием нормализации польско-украинских отношений. Польские власти уже давно хотят провести эксгумацию жертв Волынской резни на территории Украины, но не получают на это согласие украинской стороны.
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.
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