В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Рособоронэкспорт провел более 200 предконтрактных переговоров в ходе авиасалона МАКС-2019, по итогам которых компания ожидает роста портфеля заказов на несколько миллиардов долларов, сообщили в воскресенье в пресс-службе спецэскпортёра.

Выставка проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.

"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Помимо презентаций вооружений на МАКС-2019 инозаказчикам дали возможность самим "обкатать" российские самолеты и вертолеты.