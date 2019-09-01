В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Рособоронэкспорт провел более 200 предконтрактных переговоров в ходе авиасалона МАКС-2019, по итогам которых компания ожидает роста портфеля заказов на несколько миллиардов долларов, сообщили в воскресенье в пресс-службе спецэскпортёра.
Выставка проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.
27 августа, 04:10РИА НовостиМеждународный авиационно-космический салон МАКС
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Помимо презентаций вооружений на МАКС-2019 инозаказчикам дали возможность самим "обкатать" российские самолеты и вертолеты.
27 августа, 17:49РИА НовостиМАКС–2019
"Насыщенная деловая и лётная программа МАКС-2019 способствовала успешной работе с иностранными делегациями, нередко возглавляемыми должностными лицами самого высокого уровня. Так, демонстрация новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э однозначно способствовала его рекламе в глобальном масштабе: специалисты Рособоронэкспорта зафиксировали резкий рост интереса к истребителю со стороны иностранных посетителей салона и СМИ из всех регионов мира", - цитируется в сообщении гендиректор РОЭ Александр Михеев.