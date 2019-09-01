Россия за сутки зафиксировала 33 нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 33 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Идлиб – 10, Латакия – 10, Хама – 7. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Идлиб – семь, Хама – два", - говорится в сообщении.
31 августа, 10:37Война в СирииВ Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев
В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел гуманитарную акцию: в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,475 тонн.