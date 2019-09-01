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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 33 нарушения перемирия в Сирии

10:49 01.09.2019
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© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
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Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 33 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Идлиб – 10, Латакия – 10, Хама – 7. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Идлиб – семь, Хама – два", - говорится в сообщении.
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