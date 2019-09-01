В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов

Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста

Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста

ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.

Сообщается, что по требованию правительства Гонконга и администрации аэропорта в настоящее время приостановлено движение поездов в международный аэропорт Гонконга.

Кроме того, из соображений безопасности также изменено расписание движения поездов на нескольких других станциях.

По данным гонконгских СМИ, сообщение оператора появилось после того, как небольшая группа протестующих вошла на станцию аэроэкспресса, они оставили граффити на стенах и нанесли ущерб валидаторам. Спустя несколько минут протестующие ушли.

В международном аэропорту сейчас много полиции, как и ранее в терминалы допускаются только пассажиры с билетами. Также администрация воздушной гавани сократила количество мест на почасовой парковке.

Ранее в сети распространились призывы антиправительственных протестующих устроить "стресс-тест" транспортной системе, связующей город с аэропортом.