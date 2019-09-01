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РИА Новости

Сенатор Мархаев обратился в суд из-за публикации РЕН ТВ

10:41 01.09.2019 (обновлено: 11:40 01.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами телеканала РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство.
Ранее телеканал РЕН ТВ на своем сайте сообщил, что его журналистка Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет и заявила о нападении на нее Мархаева. Согласно заявлению телеканала, корреспондент попросила правоохранителей привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство. Как говорится на сайте РЕН ТВ, инцидент произошел после того, как съемочная группа задала сенатору Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу. Согласно сообщению на сайте телеканала, в результате произошедшего оператор получила ушиб, а корреспондент — вывих руки.

"Я обратился с соответствующим письмом к генпрокурору Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд", — сказал парламентарий. По его мнению, материалы телеканала порочат его честь и достоинство.

Он пояснил, что баллотируется на пост мэра Улан-Удэ и связал инцидент с этим. "Журналистов прогнали сами жители, которые пришли на встречу к нам. Это просто провокация", — сказал Мархаев.
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Вячеслав МархаевМосковский городской судЮрий ЧайкаИркутская областьРЕН-ТВ (телеканал)Происшествия
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