Сенатор Мархаев обратился в суд из-за публикации РЕН ТВ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами телеканала РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство.

"Я обратился с соответствующим письмом к генпрокурору Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд", — сказал парламентарий. По его мнению, материалы телеканала порочат его честь и достоинство.

Он пояснил, что баллотируется на пост мэра Улан-Удэ и связал инцидент с этим. "Журналистов прогнали сами жители, которые пришли на встречу к нам. Это просто провокация", — сказал Мархаев.