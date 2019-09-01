Медведев отметил широкий спектр сотрудничества России и Узбекистана

"Дружественные и партнерские российско-узбекистанские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, успешно воплощаются в жизнь крупные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сельском хозяйстве, науке и культуре", - говорится в сообщении.