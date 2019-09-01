Медведев отметил широкий спектр сотрудничества России и Узбекистана

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил узбекистанского коллегу Абдуллу Арипова с Днем независимости республики, отметив широкий спектр сотрудничества российско-узбекистанских отношений, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Дружественные и партнерские российско-узбекистанские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, успешно воплощаются в жизнь крупные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сельском хозяйстве, науке и культуре", - говорится в сообщении.
Кроме того, Медведев выразил уверенность, что активная работа в рамках совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран поспособствует расширению практической кооперации и создаст благоприятные условия для запуска новых перспективных программ.