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РИА Новости

Медведев отметил широкий спектр сотрудничества России и Узбекистана

10:37 01.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил узбекистанского коллегу Абдуллу Арипова с Днем независимости республики, отметив широкий спектр сотрудничества российско-узбекистанских отношений, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Дружественные и партнерские российско-узбекистанские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, успешно воплощаются в жизнь крупные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сельском хозяйстве, науке и культуре", - говорится в сообщении.
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Вчера, 10:11РИА Новости
Путин поздравил главу Узбекистана с Днем независимости республики
Кроме того, Медведев выразил уверенность, что активная работа в рамках совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран поспособствует расширению практической кооперации и создаст благоприятные условия для запуска новых перспективных программ.
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Абдулла АриповДмитрий МедведевУзбекистанРоссияЭкономика
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