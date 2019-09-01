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РИА Новости

Нетаньяху пообещал аннексировать поселения Западного берега реки Иордан

10:33 01.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать все еврейские поселения, расположенные на оккупированных палестинских территориях Западного берега реки Иордан.
Сейчас поселения, в которых живут сотни тысяч израильтян, не считаются, даже с точки зрения внутреннего законодательства, частью Израиля, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот.
Еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан
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"Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как часть Эрец-Исраэль (историческая Земля Израиля - ред.), как часть Государства Израиль", - написал Нетаньяху в микроблоге Twitter.
Заявление, которое должно понравиться израильским правым, прозвучало менее чем за три недели до выборов, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает сохранить пост главы правительства.
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Биньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
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