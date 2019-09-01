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РИА Новости

Володин поздравил ВГИК со столетним юбилеем

10:18 01.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поздравил Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова со столетним юбилеем, подчеркнув, что сегодня ВГИК - ведущий киновуз России.
"Поздравляю преподавателей, студентов и выпускников Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А.Герасимова со знаменательной датой - 100-летием вуза. Основанный в 1919 году университет является старейшей киношколой в России и мире, хранителем культуры и духовных ценностей", - передает слова Володина пресс-служба Госдумы.
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Парламентарий напомнил, что в вековой истории ВГИКа - множество ярких страниц, талантов, имен выдающихся мастеров, которые внесли огромный вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа.
"Сегодня ВГИК - ведущий киновуз нашей страны, чьи программы и методики известны во всем мире. Желаю вам здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго", - отметил председатель ГД.
В июле председатель Государственной думы Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).
Первый в мире Государственный техникум кинематографии (ныне ВГИК) был создан в Москве 1 сентября 1919 года. Он размещался в двух комнатах бывшей частной квартиры на углу Советской площади и Тверской улицы. В единственной мастерской кинонатурщиков (так называли актёров) обучали танцам, фехтованию, акробатике, эмоциональной пластике и гимнастике чувств. 5 августа 1930 года Государственный техникум кинематографии был преобразован в Государственный институт кинематографии.
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК)
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ВГИКГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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