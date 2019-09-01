В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков над линией соприкосновения

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков в небе над линией соприкосновения в воскресенье утром.
Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле населенных пунктов Горловка и Коминтерново.
"Мы не исключаем, что обстрел велся с целью спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии обвинить в нарушении перемирия, так как в ходе обоих обстрелов к позициям Народной милиции пытались приблизиться вражеские беспилотники, которые должны были зафиксировать ответную стрельбу с нашей стороны. БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в "серой зоне", - сказал журналистам представитель народной милиции ДНР.