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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков над линией соприкосновения

10:14 01.09.2019
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков в небе над линией соприкосновения в воскресенье утром.
Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле населенных пунктов Горловка и Коминтерново.
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Вчера, 22:09РИА Новости
В ДНР заявили о резком увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
"Мы не исключаем, что обстрел велся с целью спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии обвинить в нарушении перемирия, так как в ходе обоих обстрелов к позициям Народной милиции пытались приблизиться вражеские беспилотники, которые должны были зафиксировать ответную стрельбу с нашей стороны. БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в "серой зоне", - сказал журналистам представитель народной милиции ДНР.
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