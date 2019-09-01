В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков над линией соприкосновения

"Мы не исключаем, что обстрел велся с целью спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии обвинить в нарушении перемирия, так как в ходе обоих обстрелов к позициям Народной милиции пытались приблизиться вражеские беспилотники, которые должны были зафиксировать ответную стрельбу с нашей стороны. БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в "серой зоне", - сказал журналистам представитель народной милиции ДНР.