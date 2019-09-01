В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервьюрассказал, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Он заявил, что Варшава выбрала в качестве гостей страны Евросоюза, НАТО, а также представители "Восточного партнерства" на основе "современного критерия".

Дипломат добавил, что Польша хочет отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия якобы совершенно не заинтересована.

Шинковский также добавил, что Польша меняет свой подход к историческим вопросам. В качестве примера он привел тот факт, что десять лет назад одним из основных гостей мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, был Владимир Путин, однако в этот раз вместо него пригласили президента США Дональда Трампа.

"Это также историческая смена нашего подхода к историческим вопросам, к тому, с чем мы имели дело десять лет назад", — сказал дипломат.

Помимо этого, Шинковский высказался относительно участия в мероприятиях президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что ждет от него "исторической правды".

Дипломат также коснулся темы участия в мероприятиях президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Шинковский подчеркнул, что Берлин добился прогресса "в плане признания вины в контексте Второй мировой войны", а также добавил, что Польша по-прежнему ждет от Германии компенсации за потери, понесенные во время войны.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в конце августа высказывал недоумение решением Варшавы. По его словам, российские представители хотели поделиться со всеми своими чувствами в связи с этим трагическим днем.

"Не то что мы хотим, чтобы нас приглашали везде, но мы были весьма озадачены этим", — заключил Полянский.

Ранее польские власти объяснили отказ пригласить представителей России из-за нарушения международного права в 1939 году. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными.

Первый президент Польши Лех Валенса также высказывался против такого шага Варшавы. Он считает, что не приглашая Россию, Польша только усугубляет и без того плохие отношения двух стран.