Силовики обстреляли два населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки и поселка Коминтерново на юге ДНР, заявил журналистам представитель республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 06.05 до 07.15 вооруженные формирования Украины обстреливали из минометов окраины Горловки и район населенного пункта Коминтерново на юге республики. Всего за указанный период было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.