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РИА Новости

Силовики обстреляли два населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке

09:46 01.09.2019 (обновлено: 09:47 01.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке. 30 августа 2019
Последствия обстрела в Горловке. 30 августа 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке. 30 августа 2019
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки и поселка Коминтерново на юге ДНР, заявил журналистам представитель республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 06.05 до 07.15 вооруженные формирования Украины обстреливали из минометов окраины Горловки и район населенного пункта Коминтерново на юге республики. Всего за указанный период было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Украинский военный
Вчера, 22:09РИА Новости
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Ситуация в ДНР и ЛНРКоминтерновоДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (Донецкая область)В мире
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