В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты

БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Более 5 миллионов избирателей приглашены принять участие в выборах в ландтаги (земельные парламенты) в федеральных землях Саксония и Бранденбург, участки для голосования открылись в 8.00 (9.00 мск).

В Бранденбурге в выборах участвуют 11 партий, в списках - 416 кандидатов. В голосовании могут принять участие жители Бранденбурга в возрасте с 16 лет.

В Саксонии за победу борются 19 партий, соответственно, 439 кандидатов. В обеих землях у будущих депутатов есть возможность получить прямой мандат либо пройти в ландтаг по партийному списку. К голосованию в Саксонии допущены граждане с 18 лет.

Согласно опросам общественного мнения, в Бранденбурге пока лидирует Социал-демократическая партия Германия, которая представлена в том числе нынешним премьер-министром Дитмаром Воидке, и правая "Альтернатива для Германии". В Саксонии Христианско-демократический союз во главе с премьер-министром Михаэлем Кречмером немного обгоняет по популярности правых из "Альтернативы".