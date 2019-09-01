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РИА Новости

В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты

09:44 01.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Германии
Избиратель голосует на участке в Германии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Избиратель голосует на участке в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Более 5 миллионов избирателей приглашены принять участие в выборах в ландтаги (земельные парламенты) в федеральных землях Саксония и Бранденбург, участки для голосования открылись в 8.00 (9.00 мск).
В Бранденбурге в выборах участвуют 11 партий, в списках - 416 кандидатов. В голосовании могут принять участие жители Бранденбурга в возрасте с 16 лет.
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В Саксонии за победу борются 19 партий, соответственно, 439 кандидатов. В обеих землях у будущих депутатов есть возможность получить прямой мандат либо пройти в ландтаг по партийному списку. К голосованию в Саксонии допущены граждане с 18 лет.
Согласно опросам общественного мнения, в Бранденбурге пока лидирует Социал-демократическая партия Германия, которая представлена в том числе нынешним премьер-министром Дитмаром Воидке, и правая "Альтернатива для Германии". В Саксонии Христианско-демократический союз во главе с премьер-министром Михаэлем Кречмером немного обгоняет по популярности правых из "Альтернативы".
Голосование продлится до 18.00 (19.00 мск).
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