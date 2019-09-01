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РИА Новости

Володин поздравил всех с Днем знаний

09:34 01.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с Днем знаний, отметив, что от профессионализма и таланта учителей зависит будущее молодого поколения.
"Поздравляю всех с Днем знаний, началом учебного года. Этот день всегда наполнен волнением, ожиданиями, радостью встреч с одноклассниками и однокурсниками. Особенно важен он для тех, кто впервые переступает порог школы, вуза, лицея, колледжа, училища и открывает для себя мир новых знаний и творчества, открытий и перспектив. Мир, где обретают друзей на всю жизнь", - цитирует Володина пресс-служба ГД.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
08:36РИА Новости
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Спикер нижней палаты добавил, что от профессионализма и таланта учителей зависит будущее молодого поколения.
"Самые теплые поздравления – всем учителям. Сегодня вы встречаете в школьном классе и студенческой аудитории будущее нашей страны. От вашего профессионализма, таланта, настойчивости и терпения во многом зависит, с каким багажом – знаний и личности - молодые люди вступят в большую жизнь и какое место в ней займут. Здоровья, счастья, успехов и отличных оценок!" - заключил парламентарий.
Тест
"А голову дома не забыл?" Вспомним школьные годы
08:00РИА Новости
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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