МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с Днем знаний, отметив, что от профессионализма и таланта учителей зависит будущее молодого поколения.

"Поздравляю всех с Днем знаний, началом учебного года. Этот день всегда наполнен волнением, ожиданиями, радостью встреч с одноклассниками и однокурсниками. Особенно важен он для тех, кто впервые переступает порог школы, вуза, лицея, колледжа, училища и открывает для себя мир новых знаний и творчества, открытий и перспектив. Мир, где обретают друзей на всю жизнь", - цитирует Володина пресс-служба ГД.

Спикер нижней палаты добавил, что от профессионализма и таланта учителей зависит будущее молодого поколения.

"Самые теплые поздравления – всем учителям. Сегодня вы встречаете в школьном классе и студенческой аудитории будущее нашей страны. От вашего профессионализма, таланта, настойчивости и терпения во многом зависит, с каким багажом – знаний и личности - молодые люди вступят в большую жизнь и какое место в ней займут. Здоровья, счастья, успехов и отличных оценок!" - заключил парламентарий.